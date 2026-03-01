Es uno de los sonidos más conocidos en las emergencias. Es el momento en el que los civiles pueden aplicar conocimientos básicos de primeros auxilios: son las famosas maniobras de RCP, de reanimación cardiaca, y el médico Luis Arturo García, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, explicó en qué consisten.
“En el primer momento que tú ves a una persona, llamas al 911 y después actúas. Habría sus excepciones, como los niños: primero se les da reanimación y posteriormente continuamos con la reanimación, pero siempre hablamos al 911. Sí es común, y cada vez comienza a ser más común, porque por nuestro estilo de vida y por los factores de riesgo, ahora hay más espacios protegidos, afortunadamente más lugares donde tienen su desfibrilador, y más casos de personas deportistas que no hacen un adecuado calentamiento y todo eso”.
Durante 2025 fueron cerca de 3 mil civiles quienes se capacitaron en maniobras de RCP en el SAMU de la Secretaría de Salud Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)
Más de 3 mil jaliscienses se capacitaron en maniobras de RCP durante 2025
Es uno de los sonidos más conocidos en las emergencias. Es el momento en el que los civiles pueden aplicar conocimientos básicos de primeros auxilios: son las famosas maniobras de RCP, de reanimación cardiaca, y el médico Luis Arturo García, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, explicó en qué consisten.