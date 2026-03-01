Es uno de los sonidos más conocidos en las emergencias. Es el momento en el que los civiles pueden aplicar conocimientos básicos de primeros auxilios: son las famosas maniobras de RCP, de reanimación cardiaca, y el médico Luis Arturo García, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, explicó en qué consisten.

“En el primer momento que tú ves a una persona, llamas al 911 y después actúas. Habría sus excepciones, como los niños: primero se les da reanimación y posteriormente continuamos con la reanimación, pero siempre hablamos al 911. Sí es común, y cada vez comienza a ser más común, porque por nuestro estilo de vida y por los factores de riesgo, ahora hay más espacios protegidos, afortunadamente más lugares donde tienen su desfibrilador, y más casos de personas deportistas que no hacen un adecuado calentamiento y todo eso”.

Durante 2025 fueron cerca de 3 mil civiles quienes se capacitaron en maniobras de RCP en el SAMU de la Secretaría de Salud Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)