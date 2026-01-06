Autoridades de Cuba difundieron los nombres, rangos y edades de 32 militares fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

Entre los decesos hay hombres de entre 26 y 60 años, pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior.

El gobierno cubano decretó dos días de luto nacional, con banderas a media asta y suspensión de actos públicos.

Las autoridades confirmaron que los militares estaban en Venezuela bajo convenios bilaterales.