Autoridades de Cuba difundieron los nombres, rangos y edades de 32 militares fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.
Entre los decesos hay hombres de entre 26 y 60 años, pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior.
El gobierno cubano decretó dos días de luto nacional, con banderas a media asta y suspensión de actos públicos.
Las autoridades confirmaron que los militares estaban en Venezuela bajo convenios bilaterales.
Cuba publica nombres de 32 militares muertos tras captura de Maduro y decreta luto nacional
