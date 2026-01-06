El PAN Jalisco exige que haya mejores condiciones en el transporte público en Jalisco ante el aumento a la tarifa para este año, que pasará a costar de 9.50 a 14 pesos a partir del 1 de abril, indica el dirigente estatal blanquiazul, Juan Pablo Colín.

“Que sea menos la espera para el ciudadano para el transporte público, para que no esté esperando tanto tiempo, a veces 15, 20, 30 minutos hasta una hora, revisemos en Colón y Periférico cuánto tarda el jalisciense en subirse al camión, casi una hora; que sean viajes dignos, que sean las paradas seguras”.

El líder partidista reconoce que hay pocas probabilidades de revertir el incremento, por lo que afirmó que el instituto político se concentrará en exigir mejores condiciones del transporte público. (Por Marck Hernández)