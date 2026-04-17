El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habrá “un nuevo amanecer” para Cuba, en medio de advertencias sobre una posible intervención en la isla.

El mandatario señaló que su gobierno busca apoyar al país y destacó la influencia de la comunidad cubanoamericana, particularmente en ciudades como Miami.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión política y militar, sin que hasta ahora se hayan detallado acciones concretas por parte de Washington.