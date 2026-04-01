A la espera de que Javier Aguirre de a conocer la lista de convocados al Mundial 2026, Chivas podría sumar un total de 5 elementos llamados a la Selección Mexicana. Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

El atacante Ricardo Marín dijo que lo mejor es tener plantel completo en liguilla, pero confía en los que se quedarán.

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“Sabemos que será un golpe duro para nosotros, obviamente lo que hubiéramos querido es tener el plantel completo para liguilla, pero desde un principio así estaba y sabíamos que se podía dar. El plantel que tenemos es muy basto en cuanto a calidad y confiamos que el jugador que esté lo va a ser de la mejor manera. El estilo de juego que nos dio el profe lo tenemos tan dominado que el jugador que esté lo puede hacer de la mejor manera”.

Agregó Marín, quien junto a Ángel Sepúlveda se harían cargo del ataque rojiblancos, que “Sabemos que tiene altas probabilidades de ir el ‘Hormi’ y sabemos que es un golpe duro para nosotros que se van los demás seleccionados. Son jugadores importantes dentro del equipo, pero también confiamos en que tenemos calidad dentro del plantel y tenemos un plantel basto para que el que no esté o el que esté jugando, han salido algunos compañeros y que lo han hecho de buena manera los que están jugando. Sabemos que tenemos que pelear y con qué ser campeones”.

Chivas cerró entrenamientos para este sábado recibir al Puebla a las 19:00 horas. (Por Martín Navarro Vásquez)