El incendio registrado el pasado 15 de febrero en el vertedero Los Laureles del municipio de Tonalá, fue a causa de la irresponsabilidad de la empresa Caabsa Eagle y también fue provocado, así lo declaró este miércoles el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.

“Claro, no tienen vigilancia, no había mantenimiento, no había nada, y curiosamente se presenta este incendio en cuatro puntos distintos de Laureles, completamente provocado este incendio, y después tienen la desvergüenza, la gente de Caabsa, de salir a decir que gracias a ellos se pudo sofocar el incendio cuando ni siquiera se aparecieron, ese incendio lo sofocamos entre los Bomberos de Tonalá y también Protección Civil del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior y por incumplir con la reparación del daño medioambiental, el gobernador anunció que desde el pasado lunes ya se interpusieron denuncias en contra de la concesionaria, esto dijo, apoyado también por el gobierno federal. (Por Edgar Flores Maciel)