Tras la aprobación en el Senado de la Reforma Constitucional que prohíbe el nepotismo, quedó claro que hay quienes sí están de acuerdo que entre en vigor hasta el 2030, como en el caso del senador Saúl Monreal, quien anunció su decisión de convertirse en gobernador de Zacatecas.

“En su momento sí, por supuesto aspiro, lo he dicho siempre y lo reitero públicamente. —Si la Ley no te lo impide… —Pues es que no lo impide. Al fin de cuentas si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser, es una decisión del pueblo del pueblo de Zacatecas, como también si se diera el caso que no participe, será voluntad del pueblo de Zacatecas. -¿Pero por qué va, entonces?- Si la deseo, la aspiro y voy esperar los tiempos”.

Y es que el actual gobernador de Zacatecas es su hermano David, y antes que él, algunos años atrás lo fue su hermano Ricardo. (Por Arturo García Caudillo)