Me comprometo a cumplir y hacer cumplir la Ley, aseguró, al asumir la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán.

“Me comprometo a respetar la Ley y a hacerla valer, a generar condiciones de respeto, pluralidad y altura de miras. Me comprometo a respetar a las mayorías que aquí se construyen y a las voces de las minorías y lo que representan. Me comprometo a representar la unidad en la pluralidad. Me comprometo a representar con institucionalidad republicana a esta Cámara de Diputados frente a los demás poderes, autoridades e instituciones”.

Asimismo, señaló que como parlamentaria de carrera, cree en la palabra, el diálogo y en la verdad, por lo que la libertad será el único protagonista durante su gestión. (Por Arturo García Caudillo)