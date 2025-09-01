Para combatir la indiferencia en la sociedad tapatía, así como entre los grupos vulnerables, este martes el gobierno de Guadalajara entregó apoyos económicos para asociaciones civiles que forman parte del programa Juntas y Juntos Nos Cuidamos, así lo anunció la propia alcaldesa, Verónica Delgadillo.

“Porque la indiferencia genera abandono, no solo del espacio público, sino también el abandono de las personas, cuando no nos duele una niña o un niño que no tienen herramientas por alguna discapacidad para salir adelante, cuando no nos duela que una persona adulta mayor no tenga apoyo para salir adelante.”

La bolsa de apoyos para las asociaciones civiles fue de 9 millones de pesos; se proyecta el beneficio de 3 mil personas. (Por Gustavo Cárdenas)