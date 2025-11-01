Se corregirá el error que le quita a la Universidad de Guadalajara más de 4 mil 300 millones de pesos de recursos federales el próximo año, asegura la diputada de Morena por Jalisco y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mery Gómez Pozos.

“Son 4 mil 300 millones de pesos. Está empeñada mi palabra, vamos a honrar la palabra de tu servidora y la de la presidenta de la República y le vamos a cumplir a la Universidad de Guadalajara. Que no tengan la menor duda”.

Luego de un encontronazo en tribuna con la también diputada jalisciense de MC, Claudia Salas, por este recorte a la UdeG, Mery Pozos señaló que en las mil 700 reservas que se discuten en estos momentos del Presupuesto de Egresos de la Federación, se corregirá el error.

Estima que la discusión terminará hasta mañana al mediodía. (Por Gricelda Torres Zambrano)