La Selección Mexicana Sub-17 quedó eliminada en semifinales del Mundial de futbol femenil que se celebra en Marruecos al caer esta tarde 1-0 ante Países Bajos que se impuso con solitario gol de Lina Touzani al minuto 68.

En la final del certamen Mundialista Países Bajos enfrentará a Corea del Norte que por su parte hoy venció en la otra semifinal por 2-0 a Brasil y las brasileñas enfrentarán a México por el tercer lugar el 8 de noviembre. (Por Manuel Trujillo Soriano)