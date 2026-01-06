Las tres presas que conforman al Sistema Cutzamala que suministran a la Ciudad de México y parte del Estado de México, arrancaron este 2026 con un 90.7 por ciento de llenado, al corte del 5 de enero, esto es el mejor nivel de almacenamiento en los últimos seis años.

Durante la primera sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, se informó que la Presa Valle de Bravo tiene un 94.1 por ciento de llenado; la Presa Villa Victoria tiene un 86.8 por ciento; mientras que la Presa El Bosque, alcanzó un 87.6 por ciento de llenado.