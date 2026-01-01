Las víctimas del descarrilamiento del Tren de Istmo tienen derecho a exigir la verdad sobre lo ocurrido, la reparación del daño y el castigo a los responsables, asegura la presidenta de los diputados, Kenia López Rabadán.

“La verdad, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición son principios que obligan a que no haya más víctimas, a que, siendo ya víctima, puedas encontrar en el Estado, en las leyes, una reparación y que, por supuesto, quienes son culpables sean sancionados. Es claro que la corrupción mata y es claro que si hay corrupción involucrada en esta tragedia se debe sancionar”.

Debe hacerse una investigación técnica, transparente y objetiva, que permita saber qué pasó y por qué pasó esta lamentable tragedia. Además, es obligado exigir que se revise el estado de toda la infraestructura ferroviaria que se ha construido, incluido el Tren Maya. (Por Arturo García Caudillo)