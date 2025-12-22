Con una inversión de dos mil 400 millones de pesos, dio inicio la construcción de la presa El Novillo en La Paz, Baja California Sur, así lo informó el director de Conagua, Efraín Morales.

“Para dar inicio a las obras de la construcción de la Presa El Novillo, una obra muy importante para Baja California Sur que tendrá una inversión de alrededor de dos mil 400 millones. Es un proyecto muy importante, porque además de la presa se va a construir un acueducto de 15 kilómetros. Vamos a llevar a cabo también la construcción de tanques elevados y un proyecto de sectorización para la ciudad. Sin duda alguna, la obra con la inversión histórica más importante en la vida de La Paz y que va a traer un beneficio muy importante para más de 250 mil habitantes de esta hermosa ciudad”.

Este proyecto también incluye la creación de una planta potabilizadora. (Por Arturo García Caudillo)