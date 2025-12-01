Un aparatoso y mortal choque con volcadura ocurrió en el municipio de San Marcos, Jalisco.

Según información entregada por la Unidad Estatal de Protección Civil, el percance ocurrió sobre la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del puente Beltrán, cuando el conductor de un tráiler perdió el control, volcó sobre un costado y la caja de carga cayó sobre un auto particular, dando por resultado tres lesionados de consideración, todos ocupantes del vehículo; lamentablemente, el chofer del camión pesado quedó prensado y perdió la vida en el lugar.

Elementos de rescate de Ciudad Guzmán y Tonila atendieron la emergencia, liberaron el cuerpo y mitigaron riesgos ante el derrame de algunos líquidos.

Tras este accidente, la autopista fue cerrada a la circulación por varias horas. (Por Gustavo Cárdenas)