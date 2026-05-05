El actor Damián Alcázar aclaró que, pese a las versiones que lo vinculan con la política, no forma parte de ningún partido, ni tiene interés en participar de manera activa en ese ámbito, así lo mencionó a Notisistema.
“Dios me libre, zapatero a tus zapatos, no tengo vocación de servicio como debe tener un político, no como los políticos anteriores que más bien era intuición para ver en dónde está el negocio y dónde se puede hacer de poder, ahora se necesita vocación de servicio y es difícil, y yo soy actor, zapatero tus zapatos”.
Damián Alcázar tiene en puerta la participación en diversos proyectos en cine y televisión, tanto dentro y fuera de México. (Por Katia Plascencia Muciño)
