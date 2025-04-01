Con una expectativa de participación de tres millones de personas, todo está listo para que este miércoles 06 de mayo a las 11:00 horas, Jalisco realice un macrosimulacro de sismo de ocho grados, con epicentro en las costas de Chamela del municipio de La Huerta, explica el titular de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez.

“Bueno, es un sismo bastante severo, es un sismo violento cercano a la zona del epicentro, con riesgo de tsunami y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara dejaría eventos importantes. Le hemos pedido a nuestro comité científico que preparara una hipótesis de un escenario probable para el estado de Jalisco, que puede ser real, puede presentarse en cualquier momento”.

Con este operativo de prevención, Jalisco, estado ubicado en una zona de riesgo alto, participa en el primer simulacro nacional de sismo. (Por Gricelda Torres Zambrano)