La normalidad está lejos para los damnificados por las lluvias en Veracruz, quienes además de urgir a la limpieza de calles y casas cubiertas de lodo y basura, demandan agua embotellada y comida caliente, indica a Notisistema María Josefina Barroso Aguilar, vecina de la colonia 27 de septiembre en Poza Rica.

“Pues yo creo que comida embotellada. La gente nos sirve mucho pero cuando pasan por comida ya hecha, porque aquí como te imaginarás está lleno de lodo y no tenemos cocina, entonces pues nos han pasado voluntariado a dejar tortas, a dejar tamales y agua natural, porque todo los días estamos tomando agua natural. Jaladores, palas, carretillas no hay. Yo considero que lo urgente es utensilios para sacer el lodo y la maquinaria, las retroexcavadoras”.

Y es que a una semana de las inundaciones el agua continúa estancada, por lo que Barroso Aguilar pide a los empresarios y gobiernos del país, a apoyar con el envío de maquinaria para sanear las zonas afectadas. (Por Gricelda Torres Zambrano)