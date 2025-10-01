La argentina Cazzu, encantó Guadalajara, este jueves por la noche, en el Auditorio Telmex, con un espectáculo llenó de música e interpretaciones dramáticas, que forman parte de su gira “Latinaje”.
Desde el primer momento, transportó a los tapatíos a una casa abandonada, con la canción de Ódiame y Sobre mi tumba, que posteriormente se transformó en una restaurante y un comedor, que apoyaban a la narrativa visual y auditiva de una historia de amor y despecho.
Entre el repertorio, interpretó temas como “Jefa”, “Mala Suerte”, “Engreído”, “Loca” entre otras, con las que agradeció a sus fanáticos el asistir al concierto y abarrotar el recinto, para pasar a un set más íntimo en el que cantó, “Inti” canción que dedicó a su hija, su madre y todos los padres amorosos del mundo, así como un cover de “No me pidas perdon” y “Ya lo se”. La llamada “Jefa” cerró la noche con las canciones más esperadas, “Con otra” y “Menú de degustación” entre los gritos de los tapatíos. (Por Pilar Gutiérrez)
La argentina Cazzu encanta con su música al público tapatío
