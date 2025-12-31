En seguimiento a la atención que reciben las personas lesionadas tras el incidente del Tren interoceánico, el IMSS Bienestar informó que tres pacientes que se encuentran en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca son atendidos por especialistas en traumatología y en cirugía cardiotoráxica.

Detalla que ocho personas permanecen hospitalizadas: tres personas en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz; tres personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; y dos personas en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”.

Ayer, debido a su mejoría, seis pacientes que se encontraban en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz fueron dados de alta.