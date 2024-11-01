El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia emitió recomendaciones para que la población pueda tomar precauciones en la compra y uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

No comprar ni usar pirotecnia prohibida; solo las personas adultas deben encender la pirotecnia; no utilizar pirotecnia en lugares cerrados; quemarla siempre a más de 10 metros de distancia, lejos de personas, animales y objetos inflamables.

Asimismo recomienda usar encendedores de punta larga, no guardar pirotecnia en los bolsillos y mantener las piezas en un lugar seguro y separado de la quema.