Un juez de control concedió una prórroga en el caso de Uriel Rivera Martínez, el hombre que el pasado 4 de noviembre acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico y se fijó audiencia para el 13 de enero.

En el proceso que se sigue en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, se solicitó una prórroga luego de que este jueves venció el plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

En este sentido, se programó una audiencia para el próximo martes en el proceso de dicho individuo que permanece en el reclusorio Norte, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.