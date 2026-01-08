Ex integrantes del IFE y el INE formaron una comisión para redactar una propuesta de reforma electoral, la cual será presentada la próxima semana, así lo comenta el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita.

“En esta comisión han estado trabajando junto conmigo, Leonardo Valdés, que fui consejero presidente del IFE, el último consejero presidente del IFE, han estado trabajando colegas y amigos como Rodrigo Morales, que fue consejero del IFE también; Arturo Sánchez, Marco Antonio Baños, ambos fueron consejeros del IFE y del INE; y también Lorenzo Córdova, que fue el primer presidente del Instituto Nacional Electoral. Esta comisión tiene la convicción de que podemos avanzar en el sistema electoral hacia la consolidación de la democracia”.

La idea es preservar y consolidar la democracia para que los mexicanos nos volvamos a apropiar de las instituciones electorales, con representación de la pluralidad política de la Nación a través de una reforma que se apruebe por consenso. (Por Arturo García Caudillo)