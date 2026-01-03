El sismo de magnitud 6.5 que sacudió este viernes a ocho entidades del país, con epicentro en San Marcos, Guerrero, dejó saldo final de dos personas fallecidas, cerca de 500 viviendas dañadas y pérdidas por tres millones de pesos al sector turístico de Acapulco.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó daños estructurales en viviendas, así como el colapso de una casa en la comunidad de Las Minas, donde murió una mujer.

También se reportaron cuatro lesionados, afectaciones en el hospital del ISSSTE en Chilpancingo y derrumbes menores en carreteras.

Hasta el momento se contabilizan novecientas 36 réplicas, la mayor de magnitud 4.7.