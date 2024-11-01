El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado se esperan rachas de viento y chubascos en diversas regiones del país, debido al ingreso de humedad del océano Pacífico.
Las lluvias se concentrarán en el occidente, sur y sureste, mientras que una circulación anticiclónica reducirá la probabilidad de precipitaciones en el resto del territorio.
Se prevén intervalos de chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla en la Mesa del Norte y la Mesa Central.
El organismo vigila la aproximación de un nuevo frente frío entre el domingo y lunes.
Pronostican chubascos, vientos fuertes y frío intenso en el país
