El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado se esperan rachas de viento y chubascos en diversas regiones del país, debido al ingreso de humedad del océano Pacífico.

Las lluvias se concentrarán en el occidente, sur y sureste, mientras que una circulación anticiclónica reducirá la probabilidad de precipitaciones en el resto del territorio.

Se prevén intervalos de chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El organismo vigila la aproximación de un nuevo frente frío entre el domingo y lunes.