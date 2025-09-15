Danzantes que participan en la Romería a la Virgen de Zapopan, que tradicionalmente se realiza cada 12 de octubre, se manifestaron frente a la Catedral Metropolitana para exigir el regreso de la ruta por Ávila Camacho.

La ruta del recorrido religioso cambió por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero y tras el fin de éstas a los danzantes se les prometió que volvería a su ruta original, lo cual no ocurrió.

Con trajes típicos y música tradicional, las y los danzantes realizaron su protesta de manera pacífica para buscar entablar diálogo con las autoridades eclesiásticas y recuperar el trayecto tradicional de la romería