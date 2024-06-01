El gobierno de Tlajomulco desplegó brigadas y recursos para atender a las familias afectadas por las recientes lluvias en la cabecera municipal y en el fraccionamiento Valle de los Sauces, donde hubo acciones de limpieza, descacharrización y entrega de apoyos.

En la cabecera municipal participaron 80 brigadistas y dos camiones que realizaron labores de limpieza y descacharrización.

Además, el DIF Tlajomulco entregó colchones y despensas a los hogares más afectados.

En Valle de los Sauces, se movilizaron cinco camiones, una camioneta y 40 funcionarios, quienes realizaron trabajos de saneamiento en viviendas y de apoyo a Protección Civil.