Luego de las denuncias de integrantes de la asociación de Colonos de las Bellas Artes, por la concesión de cuatro mil metros cuadrados que hizo el ayuntamiento de Zapopan a un particular en la zona de Ayamonte durante la administración pasada, el presidente municipal, Juan José Frangie, señaló que ya está revisando el tema y que en marzo, que vence la concesión, simplemente no se volverá a renovar. Esto afirma será la solución para resolver el conflicto.

“Porque el fraccionamiento lo obtuvo sobre 10 años aproximadamente y estos particulares, que son cinco particulares, lo tienen creo desde hace un año y está por vencerse en marzo. Es nada más no renovarlo y devolvérselo a la asociación de colonos, que es lo correcto”.

Los vecinos se inconformaron de esta concesión, porque señalan estos cuatro mil metros cuadrados formaban parte de las áreas de de cesión que correspondían a los vecinos de todo el fraccionamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)