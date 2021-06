Aunque la vacuna anti-Covid de Pfizer ya recibió la autorización para aplicarse en menores de 18 años, primero se cumplirá el compromiso de vacunar a los mayores de edad, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No queremos anunciar nada si no cumplimos con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen, mayores de 18 años, y luego vemos, para no estar creando compromisos y compromisos, porque los compromisos se cumplen. A mí es muy difícil de que me digan que soy un incongruente, porque cuido mis palabras, no digo algo que no vaya a poder cumplir”.

Por cierto, aprovechó para nominar a los científicos creadores de las vacunas anti-Covid, y a las farmacéuticas que los respaldaron, para el Premio Nobel de medicina. (Por Arturo García Caudillo)