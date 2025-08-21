El PRI no participará de la destrucción de la democracia y no se prestará a la simulación de los foros sobre la Reforma Electoral, asegura el coordinador de los senadores del tricolor, Manuel Añorve.

“El PRI no va a asistir a estos foros y les voy a decir por qué. No hay ni siquiera una invitación, no hay ni siquiera una propuesta, no hay apertura. Lo ha dicho Pablo Gómez que va a desaparecer todo lo que construyó el PRI hace 60 años. ¿Y qué construyó el PRI con la sociedad civil? Construyó al IFE en su momento, obviamente el INE, actualmente; construyeron con la sociedad civil y los partidos políticos distintos en pensamientos a lo que era el PRI Gobierno, el Tribunal Electoral; construyeron la participación de las minorías en las cámaras. Y por supuesto el PRI no se va a prestar a esta simulación”.

Y es que, añade, la comisión presidencial para la reforma electoral está compuesta por militantes de la 4T y eso sólo garantiza simulación. (Por Arturo García Caudillo)