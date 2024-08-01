El problema es grave: 3 de cada 10 adultos mayores en Jalisco sufren de abandono o algún tipo de violencia en el hogar.

Esto lo revelan expertos y una investigación cuantitativa publicada en 2024 por el gobierno del estado, así lo expuso María Guadalupe Ramírez, gerontóloga de los Hospitales Civiles de Guadalajara.

“Mucho, mucho abandono y abandonados en casa, que es lo peor, que los hijos no están al pendiente de ellos; no están al pendiente de sus medicamentos, de sus alimentos, de llevarlos a las consultas médicas. Eso es un tipo de abandono, que es muy importante y tenemos que estar más alerta de eso.”

Según los expertos, las principales causas que provocan violencia contra los adultos mayores son: enfermedad y dependencia, carencia de recursos económicos, despojo de bienes de la víctima y la imposibilidad de cuidar al adulto mayor. (Por Gustavo Cárdenas)