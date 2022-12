Amenaza el presidente Andrés Manuel López Obrador con vetar la reforma electoral aprobada por el Senado, si es que realmente presenta contradicciones y es violatoria de la Constitución.

“Pues eso hay que verlo, y si en la Cámara de Diputados consideran de que no debe de hacerse, para atrás, no le hace que lleve tiempo. Si lo considero la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Entonces, lo que nos importa son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios”.

Pero por ello insistió en que serán los diputados quienes tengan la última palabra, ya que, al haber sido modificado por el Senado, las minutas que comprenden el Plan B, tienen que regresarse a San Lázaro. (Por Arturo García Caudillo)