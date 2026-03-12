La DEA felicitó al Gobierno de México tras el operativo realizado en Villa de Álvarez, Colima, donde se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo y se detuvo a Yair “N”, señalado como líder de una célula criminal vinculada al tráfico de drogas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el operativo también fueron detenidas seis personas y localizados dos inmuebles utilizados como laboratorio clandestino y bodega para narcóticos.

La agencia estadounidense indicó que aportó información clave para la acción y destacó que la cooperación internacional permite debilitar a organizaciones criminales y salvar millones de vidas.