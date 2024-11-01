Al ser cuestionado sobre la nueva operadora de los más de mil 600 espacios de parquímetro en Guadalajara, el Coordinador de Administración Gubernamental del Ayuntamiento de Guadalajara, Abraham Maciel, aclara y responde que la empresa sí dotará de seguro a los usuarios.

“Para tranquilidad, siempre cuidando a las tapatías y tapatíos, nosotros añadimos en el anexo técnico de la convocatoria la obligación del participante de garantizar el seguro del que habla la fracción de Morena. Entonces, para tranquilidad de todos, y obviamente cuentan con ese seguro, y es una obligación del proveedor adjudicado en caso de que se presente alguna eventualidad en sus vehículos”.

El coordinador de Administración Gubernamental de Guadalajara asegura que la nueva operadora de los parquímetros brindará un buen servicio, pues cumplió con los requisitos de la convocatoria nacional. (Por Gustavo Cárdenas)