La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó que un operativo de cinco días en su territorio contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó 670 detenidos y pérdidas superiores al grupo criminal por 48 millones de dólares.
La acción permitió el decomiso de 92 kilos de fentanilo en polvo, más de un millón de pastillas falsas, 6 mil kilos de metanfetaminas, 22 mil de cocaína y 33 de heroína, además de armas de fuego.
La DEA reafirmó que continuará con su estrategia internacional para desmantelar las redes de este grupo criminal.
DEA presume golpe al CJNG con operativo internacional
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó que un operativo de cinco días en su territorio contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó 670 detenidos y pérdidas superiores al grupo criminal por 48 millones de dólares.