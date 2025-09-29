La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó que un operativo de cinco días en su territorio contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó 670 detenidos y pérdidas superiores al grupo criminal por 48 millones de dólares.

La acción permitió el decomiso de 92 kilos de fentanilo en polvo, más de un millón de pastillas falsas, 6 mil kilos de metanfetaminas, 22 mil de cocaína y 33 de heroína, además de armas de fuego.

La DEA reafirmó que continuará con su estrategia internacional para desmantelar las redes de este grupo criminal.