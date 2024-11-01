El peso mexicano cerró este lunes con una ligera depreciación de 0.03 por ciento, al ubicarse en 18.36 unidades por dólar.

El mercado se mantiene atento a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos que podrían reforzar las previsiones de recortes en tasas de interés.

Analistas advierten que la moneda mexicana enfrenta un panorama incierto marcado por la política comercial de Washington y las futuras decisiones de Banco de México.