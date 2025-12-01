El Cruz Azul tuvo debut y despedida en la Copa Intercontinental al perder 2-1 ante el Club Brasileño Flamengo, en el certamen que se realiza en Qatar.

La figura de los brasileños fue el uruguayo Giorgian de Arrascaeta al marcar los dos goles del triunfo. Por la Máquina descontó Jorge Sánchez.

“El sentir es de bronca. Sobre todo porque fue un partido que era de exigencia alta, contra un equipo de los más fuertes del mundo y siento que nos plantamos a jugar de igual a igual, con pasajes de dominio, pero cometimos errores puntuales que a este nivel no te puedes permitir y terminas pagándolo en una serie que no da margen”, dijo el técnico del club mexicano Nicolás Larcamón.

El sábado el Flamengo se medirá al Pirámides de Egipto por el pase a la final donde ya espera vencedor el PSG. (Por Martín Navarro Vásquez)