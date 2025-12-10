El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que durante el primer trimestre de 2026 se implementará el bloqueo total de señal telefónica en los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión.

Explicó que la medida se acompaña de revisiones tecnológicas y operativos de supervisión para impedir que este delito se oriente desde los penales.

Detalló que desde julio, la línea 089 ha recibido más de 1025¿ mil llamadas vinculadas con intentos de extorsión, de las cuales 75 por ciento no se consumaron.