Arrancó la actividad de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, aunque serán inaugurados hasta el viernes, y la Selección Mexicana de Béisbol debutó con juego sin hit ni carrera, al aplastar con paliza de 16-0 al anfitrión Chile, en juego de 5 entradas, al aplicarse la “Ley de la misericordia”. El manager Enrique ‘Che’ Reyes, dijo que éste solo fue el inicio y que las cosas se deben tomar con calma.

“No esperábamos que fuera tanta la diferencia pero picharon muy bien los muchachos jugaron muy bien, esto no va a pasar muy seguido, ojala y pasara pero no va a pasar muy seguido, sabíamos que Chile esta empezando en el béisbol y lo que hablamos es que no nos confiemos”

El siguiente encuentro de la novena mexicana será el sábado contra República Dominicana una de las favoritas en el torneo.

(Por Manuel Trujillo Soriano/Foto@CONADE)