Trabajadores del Poder Judicial acudieron al Senado de la República en busca de apoyo de los grupos parlamentarios de oposición, para evitar la desaparición de los fideicomisos, los cuales, aseguran, se nutren de sus salarios, por lo que rechazan estar siendo manipulados o defender los intereses de la oligarquía, como explica la secretaria de juzgado en un tribunal colegiado en materia laboral, Patricia Aguayo.

“No, no, discúlpeme, no son para mandos superiores. Solamente hay un fideicomiso para apoyar pensiones complementarias de jueces y magistrados, nada más, pero ellos aportan también, y no aportan dos pesos, aportan sumas importantes, que es para complementar sus pensiones del ISSSTE. Son los únicos recursos que se aportan por parte de ellos. Y el resto de los fideicomisos no van para ellos ni tampoco son para solventar privilegios ni excesos ni frivolidades ni gastos superfluos. Eso es una falacia”.

Y rechazó las afirmaciones del Ejecutivo Federal, quien los acusó de flojos. (Por Arturo García Caudillo)