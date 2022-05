Vecinos inconformes con la ciclovía de avenida Guadalupe, se dicen decepcionados con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, tras anunciar que esa ciclovía no se modificará.

El presidente del grupo vecinal “Por el Rescate de avenida Guadalupe”, Enrique Campos, expresa.

“Sí nos agarra por sorpresa. Vimos un presidente muy receptivo, compartía la molestia y las inquietudes, y ahora de repente, no se toca la ciclovía, entonces nos decepciona un poco”.

Precisa que no son sólo cinco vecinos los inconformes con la ciclovía de avenida Guadalupe, como asegura la autoridad, y que de todos modos mañana acudirán a la cita ya concertada con el presidente de Zapopan. (Por José Luis Jiménez Castro)