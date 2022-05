La decisión de que permanezca la ciclovía de Guadalupe está sustentada en estudios técnicos que corroboran que los ajustes propuestos por los vecinos eran inviables, porque no mejorarían los traslados de los automovilistas, pero sí podrían provocar afectaciones al medio ambiente, explica la directora de Movilidad de Zapopan, Mercedes Cruz Vázquez.

“Se comprobó que no resultaría eficiente hacer todas estas modificaciones porque no habría un impacto en los tiempos del traslado de los que van en el vehículo automotor y esto sumado evidentemente a los temas medioambientales. Queda claro que tener que demoler un árbol para beneficiar un carril más donde vas a generar mayor cantidad de contaminantes no resulta viable. Afectar las superficies de recarga hídrica y que desaparezcan para generar más contaminantes, pues tampoco resulta viable”.

Cruz Vázquez asegura que en su hora de mayor tráfico que es a las 8:00 de la mañana, circulan por la ciclovía de Guadalupe alrededor de 300 ciclistas. (Por Gricelda Torres Zambrano)