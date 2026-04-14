Con el voto aprobatorio de 19 congresos estatales, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia político electoral conocida como Plan B

“Y una vez computados los votos aprobatorios de los estados, la Cámara de Senadores declara: Se aprueba el decreto por el que se reforman los artículos 115 fracción primera, párrafo primero; y 116 fracción segunda, párrafo segundo; y se adiciona al 134 un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El documento fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)