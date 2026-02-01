Después de la fecha doble que se disputará la próxima semana, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dará su primera lista de convocados para el Mundial, indicó hoy, el titular de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, quien además aseguro que no habrá ningún jugador que se pierda la liguilla y quede fuera del Mundial.

“En la semana previa a la última jornada de la Liga MX, antes de la Jornada 17, tendrán como ya todo saben, unos días de descanso los muchachos e inicia la concentración el 6 de mayo. Hablaremos con los clubes esa semana y después se hará pública. Los jugadores que van al Mundial y que no van a estar en la liguilla, no habrá ninguno que esté en la lista que se pierda la liguilla y no vaya al Mundial”.

Aseguró además, que e Aguirre y todo su cuerpo técnico le dan seguimiento muy de cerca a todos los lesionados. (Por Manuel Trujillo Soriano)