Fuerzas federales y estatales dieron un golpe al crimen al decomisar una bodega, presuntamente utilizada para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal en Coahuayana, Michoacán.

Al interior del inmueble fueron encontradas ocho unidades, entre estas, dos camiones de los denominados tipo monstruo.

Tras dar seguimiento a trabajos de análisis e inteligencia, los agentes dieron acompañamiento a una orden de cateo, que cumplimentó la Fiscalía de Michoacán.