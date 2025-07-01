Pese a las diferencias en los votos sobre el presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos en 2026, el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, aclaró que no se desintegra el bloque que propuso una iniciativa de reforma judicial, incluyendo a las bancadas del PAN, PRI y Hagamos.

“El acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios sigue porque se articuló en torno a una propuesta específica que es el dictamen de reforma a la Constitución para la armonización de la reforma al Poder Judicial. No incluía ni presupuesto ni ninguna otra iniciativa ni nombramientos. En el Congreso, por su composición de pluralidad, se construyen coincidencias con temas específicos”.

El legislador morenista dejó en claro que no ha visto cambios de opiniones en las otras fracciones parlamentarias respecto a la reforma judicial. (Por Marck Hernández)