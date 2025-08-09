La Guardia Nacional decomisó casi tres toneladas de drogas en la garita de Otay, en Tijuana, Baja California, lo que representa el mayor aseguramiento de narcóticos en este cruce fronterizo desde 2009.

El operativo ocurrió este viernes por la noche, cuando un tráiler fue inspeccionado con rayos X y en su caja se hallaron 1.6 toneladas de cocaína y poco más de una tonelada de metanfetamina.

El conductor, Daniel “L”, de 55 años y originario de Jalisco, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República junto con el vehículo.