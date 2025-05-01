La policía de Nueva York detuvo a un adolescente, de 17 años, acusado de disparar y herir a tres personas este sábado en Times Square.
Las víctimas, una mujer de 18 años, un hombre de 19 y otro de 65, fueron trasladadas a un hospital en condición estable.
Videos en redes muestran a transeúntes huyendo y a agentes de seguridad cuando cercan esta área de alta afluencia turística.
Las autoridades analizan si el sospechoso será procesado como adulto y pidieron a testigos aportar pruebas que ayuden a esclarecer el incidente.
Adolescente de 17 años hiere a tres personas en tiroteo en Times Square
