La Fiscalía General de la República reporta este jueves el aseguramiento de aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina, al cumplimentar una orden de cateo en el municipio de Palenque, Chiapas.

Elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos realizaron el decomiso en un predio donde se localizaron un arma de fuego, reactores, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica y dos vehículos, entre otros objetos.