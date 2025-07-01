El Consejo General del INE aprobó la actualización de la credencial para votar con fotografía, incorporando elementos de seguridad adicionales para fortalecer la confianza ciudadana en el documento y en los procesos electorales, como explica la consejera Carla Humphrey.

“Incorpora innovaciones tecnológicas de última generación como código QR de alta densidad, con encriptación, elementos difractivos y microtexto, y por primera vez incluirá un diseño táctil para personas con debilidad visual. Este avance no sólo refuerza la autenticidad del documento, sino que garantiza el ejercicio de los derechos sin barreras, haciendo de la credencial un instrumento más confiable y accesible”.

Asimismo, se aprobó que existan dos tipos de plásticos, un modelo para territorio nacional y otro para votar desde el extranjero. (Por Arturo García Caudillo)